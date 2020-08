Gleichung mit Unbekannten auch im Saarpfalz-Kreis : Kein unbeschwerter Schulanfang

Das gab’s noch nie: Lehrer mit Maske zur Begrüßung im neuen Schuljahr. Der Schulbeginn im August 2020 ist in vielerlei Hinsicht kein Routinefall. Foto: dpa/Gregor Fischer

Homburg/Bexbach/Kirkel Im Saarpfalz-Kreis stehen die Schulen nun fertig in den Startlöchern. Von der Seife bis zum Spuckschutz ist gemäß Masterhygieneplan für alles gesorgt worden. Auch das Lehrpersonal ist an Bord. Doch Freude will nicht aufkommen.

Am 17. August ist Schulanfang. Ein neues Schuljahr ist immer eine Freude, taufrisch und voller Optimismus. Neue Klassensäle, neue Lehrer, neue Mitschüler. Doch diesmal ist alles anders. Aufregung und Wiedersehensfreude werden ausgebremst durch Ängste und Zweifel. Was wird dieses Schuljahr bringen? Wird Corona wiederkommen? Werden die Schulen wieder geschlossen? Wird das schulische Leben überhaupt noch einmal so normal und unbeschwert werden wie vor einem Jahr?

So vieles, was man liebgewonnen hat, ist weg oder kompliziert geworden: Nachmittags klassenübergreifend Hausaufgaben machen, im Schulchor singen, an einer AG mitmachen, zusammen essen. „Es ist eine schwierige Zeit“, sagt Wolfram Peters, Schulleiter am Mannlich-Gymnasium in Homburg. In den Ferien abzuschalten wie in früheren Jahren fiel ihm diesmal schwer, „ich habe mich ständig mit den Entwürfen für eine Corona-sichere Schule beschäftigt, bin im Geist die Flure und Klassensäle durchgegangen und habe mir überlegt, wie wir die Probleme trotz unserer internen Baustelle lösen.“

Das Bildungsministerium habe zwar einen verbindlichen Masterhygieneplan herausgegeben, „an den wir uns selbstverständlich halten. Aber am Ende muss jede Schule ihrer baulichen Situation Rechnung tragen und passende Lösungen finden.“

Peters hat beispielsweise die Unterrichtszeiten geändert, eine Unterrichtsstunde kann also auch mal 55 und mal 35 Minuten betragen, „um die Schülerzahl in den großen Pausen zu begrenzen“. Nur noch die Hälfte der Schüler soll sich dort begegnen. „Wichtig war, mehr Luft zu schaffen für die einzelnen Klassen durch versetzte Pausen.“

Die Lehrer werden besonders geschützt, „denn die sind die ältesten und reden am meisten. Deshalb kommt um die Lehrerpulte Schutzfolie herum.“ Für den 17. August sind alle an Bord, „von den Lehrern hat sich niemand krank gemeldet, auch von den Schülern liegen nur wenige Atteste vor.“ Allerdings müsse erst der Alltag zeigen, was geht und was nicht.

Auch für Schulleiter Christoph Kohl vom Von-der-Leyen-Gymnasium in Blieskastel bedeutete die Umsetzung des Hygieneplans einen „hohen organisatorischen Aufwand.“ Lage und Architektur des historischen Schulgebäudes in Blieskastel ist Problem und Chance zugleich: „Wegen der Hanglage konnte wir keine Einbahnstraßenregelung einführen.“ So werden sich die Schüler, wenn sie nicht selbst darauf achten, beim Kommen und Gehen zwangsläufig begegnen. Andererseits, und das ist der Vorteil, erstreckt sich die Schule auf zwei getrennte Standorte, das heißt, es steht genügend Fläche zur Verfügung, sich innerhalb des Schulkomplexes aus dem Weg zu gehen. Auch seien die Klassenräume groß genug, um zwischen Lehrpersonal und Schülern Abstand zu halten.

Die Grundstimmung sei trotz Corona gut: „Niemand vom Lehrpersonal hat sich krank gemeldet. alle sind froh, dass endlich wieder der Regelbetrieb stattfindet.“ Trotzdem, die Befürchtung, eine Schließung oder Teilschließung könne kommen, „die ist immer da“, so Kohl.

Auch Jürgen Mathieu, Schulleiter am Homburger Saarpfalz-Gymnasium, verbrachte weniger unbeschwerte Ferien als sonst: „Unsere historische Architektur erlaubt nicht viel Spielraum, die Flure und Treppenhäuser sind eng. Deshalb müssen wir die Schülerzahl verringern, die sich durch die Flure bewegt.“ Also gibt es auch am Saarpfalz-Gymnasium andere Zeiten: Eine Unterrichtsstunde ist 90 Minuten lang, dazwischen dürfen die Kinder natürlich eine Pause machen, aber nicht mit allen anderen zusammen. „Es wird vieles versetzt gemacht, um Pulks zu vermeiden.“ Und für die Lehrer gibt es Spuckschutzwände um die Pulte.

Den Vorschlag, dass nur die einzelnen Klassenstufen zusammen sein dürfen, hält Mathieu in der Praxis für schwierig, „allein schon wegen der vielen Geschwisterkinder, die wir hier haben.“ Das Kollegium ist vollzählig: „Niemand hat sich bisher krank gemeldet. Lehrer haben schon so etwas wie Berufsethos! Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht.“

Dem St. Ingberter Leibniz-Gymnasium kommt nun zugute, dass es vor einigen Jahren von Grund auf erneuert wurde und über viel Platz, große Räume und viel Luft und Licht verfügt, „die günstige bauliche Situation hilft uns natürlich sehr, den Masterhygieneplan einzuhalten,“ betont Schulleiter Erik Brill.

Die Schule verteilt sich auf drei unterschiedliche Gebäudekomplexe, was schon von vorne herein größere Pulks von Schülern vermeidet. Die Oberstufe beispielsweise sei komplett im Altbau untergebracht, „da mischt sich erst einmal nichts“.

Für die Pulte wurden Plexiglaswände bestellt, „Abstände können eingehalten werden.“ Masken im Unterricht, wie es in der vergangenen Woche die Landesschülervertretung und die Elterninitiative im Saarland gefordert hatten, würden die Situation sehr erschweren, sagt Brill, „das verunsichert wieder alle. Es geht definitiv nicht, mit Masken Unterricht zu halten. Man stelle sich mal den Fremdsprachenunterricht vor mit einer Maske.“

Auch am Leibniz-Gymnasium sind alle Lehrer an Bord und wollen kommen, „um den Kindern und Jugendlichen endlich wieder normalen Unterricht zu geben. Es ist gerade für die Oberstufe dramatisch viel Stoff ausgefallen, das belastet beide Seiten, die Lehrer ebenso wie die Schüler.“ Entspannte Ferien gab es auch für Oliver Schales nicht, den Schulleiter vom Gymnasium Johanneum in Homburg: „Wir wollten so viel wie möglich von unserer Gemeinschaft aufrecht erhalten, die Mensa, die Jugendgruppen, die AG’s. Aber das hat einen immensen Aufwand erfordert, es gibt allein zwölf verschiedene Essensbereiche“, so Schales.

Barbara Neumann, die Leiterin der Robert-Bosch-Gemeinschaftsschule in Homburg ist zufrieden mit den Räumen in „ihrem“ Schulgebäude: „Wir haben große Klassenräume, in denen wir Abstand halten können. Wir können in den Fluren Einbahnstraßen anlegen, alle unsere Räume können prima belüftet werden.“ Der Schulhof sei geradezu ideal: ein großes Feld, ein Garten, Platz für alle. Klingt wunderbar, wenn nicht auch über Schulleiterin Neumann das Damoklesschwert einer möglichen Schulschließung schweben würde: „Wir haben viele Kinder, die in den Ferien Verwandte besucht haben, auch in Corona-Risikogebieten. Ich weiß nicht, ob ein negativer Test am Flughafen auch wirklich ein negatives Ergebnis bedeutet oder sich eine mögliche Ansteckung erst später bemerkbar macht. Wir hoffen mal, dass alles gut geht.“

Was alle Schulleiter eint, ist die Sorge um die Zukunft. Der 17. August ist gut vorbereitet, aber was kommt danach? „Bei den üblichen saisonalen grippalen Infekten wie Husten und Schnupfen müssen Schüler oder Lehrer künftig auch zu Hause bleiben“, sagt Wolfram Peters, „das reduziert einerseits die herumzirkulierenden Erkältungs-Erreger an den Schulen, aber ist im Winter dann noch ein normaler Unterricht möglich, wenn sehr viele Leute ausfallen?“

Und was passiert, wenn doch ein Corona-Fall auftaucht? Wie reagieren die Eltern? Fragen über Fragen. Ein entspannter Schulanfang ist es am 17. August jedenfalls nicht.

Für Verunsicherung sorgte der Vorstoß der Landesschülervertretung, doch mit Maske im Unterricht zu sitzen. Für die Jüngeren sei dies kaum zu ertragen, sagen Lehrer. Und Fremdsprachenunterricht gehe damit auch nicht. Foto: dpa/Jonas Güttler