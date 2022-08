Bexbacher Kindersommer : Schnuppertraining für den Nachwuchs

Jannis und Lennard (rechts) aus der F-Jugend des FV Oberbexbach zeigten auf dem Aloys-Nesseler-Platz wie man schon in jungen Jahren gekonnt mit dem runden Leder umgeht. Foto: Markus Hagen

Bexbach Ein buntes Programm gibt es auch in diesem Jahr beim Bexbacher Kindersommer auf dem Aloys-Nesseler-Platz. Verschiedene Sportangebote wechseln sich mit Bastelarbeiten ab. Nach Skateboarden und Inlineskating vor zwei Wochen stand diesmal das runde Leder im Blickpunkt.

Am Samstagmorgen gab es für die Einsteiger einige Übungsformen zum Testen. Balljonglieren, Schüsse auf das Tor, und wer Lust hatte, konnte sich auf dem Kleinfeld auch bei einem Spiel in Zweikämpfen und Toreschießen beweisen. Die beiden achtjährigen Jannis und Lennard sind schon seit einigen Jahren beim FV Oberbexbach aktiv. Abwehrspieler Jannis: „Fußball spiele ich liebend gerne und im Verein macht es am meisten Spaß.“ Indessen stellt Trainer Michael Kappler fest: „Wir wollen versuchen, Kinder zum Sport zu bringen. Spiel und Spaß sollen im Jugendfußball im Vordergrund stehen.“ Wenn dann auch noch die Punktspiele gewonnen werden, umso schöner. „Es gilt für uns im Verein, auch als Trainer und Übungsleiter, den Kinder beizubringen, dass Kameradschaft, der Umgang mit Mitspielern und Gegnern und die Disziplin wichtig sind, auch für das spätere Leben.“