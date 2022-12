Ehlers-Danlos-Syndrom : Bexbacherin leidet unter seltener Krankheit – nun naht Hilfe

Bexbach/Dillingen Es begann mit starken Kopf- und Nackenschmerzen, Sehstörungen, Schwindel und Herzrasen. Bei Nadine Palavikas wurde das seltene Ehlers-Danlos-Syndrom diagnostiziert. Eine Initiative will ihr nun helfen.

Ehlers-Danlos-Syndrom durch Gentest diagnostiziert

Durch einen Gentest sei bei Palavikas schließlich eine genetische Bindegewebs-Krankheit, das so genannte Ehlers-Danlos-Syndrom, diagnostiziert wurden. „Jahrelang wurde die Erkrankung von deutschen Ärzten als ‚psychosomatisch‘ eingestuft“, erklärt die erste Vorsitzende. Nach langer Suche habe Palavikas einen passenden Neurochirurgen in Heidelberg gefunden.

Initiative hilft Bexbacherin mit seltener Krankheit

Verein hat 100 Mitglieder

Der Verein „Hilfe für Einzelschicksale international“ wurde übrigens bereits 1993 gegründet. Alle Spenden und Beiträge der etwa 100 Mitglieder würden „garantiert zu 100 Prozent zugunsten der Hilfsprojekte verwendet“, versichert der Vorstand. So konnte die Organisation schon über 3000 benachteiligte und in Not geratene Menschen in aller Welt unterstützen: „Wir können jedes Jahr über 100 000 Euro weitergeben“, sagt Ilona Ghodstinat.