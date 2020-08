Singen in schweren Zeiten : Hoffen auf die Weihnachtskonzerte

Homburg Der Saarländische Frauenchor hat nach dem Corona-Lockdown gerade zum zweiten Mal geprobt. Die aktuelle Situation ist auch hier schwierig.

Das neue Programm trägt noch den Arbeitstitel „Zwischen Himmel und Erde“, denn es handelt sich um „handfeste und sakrale Titel“, so Wildegger-Bitz. Hatte der Chor früher schon auf Finnisch, Schwedisch, Lettisch und Kroatisch gesungen (Französisch, Englisch und Latein sind ja Standard), so kommt dieses Mal die afrikanische Sprache Suaheli hinzu. Der Song „Baba Yetu“ wurde vom amerikanischen Komponisten Christopher Tin in dieser Sprache für ein Computerspiel geschrieben. Es ist eines der achtstimmigen Stücke, was bedeutet, dass der erste Sopran sehr hoch und der zweite Alt sehr tief singen muss.

Während der Kontaktsperre musste der Frauenchor auf Online-Treffen mit der Software Zoom zurückgreifen. Klar, die heutige Technik ist noch nicht so weit, dass man gemeinsam übers Internet hätte singen können, dazu sind die Verzögerungen noch zu groß. Aber wenigstens, so Wildegger-Bitz, habe sie die einzelnen Stimmen vorsingen können zu einer vorbereiteten Klavieraufnahme. Zur realen Probe kamen an diesem Samstag nacheinander zwei Gruppen von je acht Sängerinnen, die sich alle im Abstand von drei Metern aufstellten. Der Pfarrsaal bietet wie schon erwähnt genug Platz für diese Aufstellung. Die angenehmen Temperaturen erlaubten auch ein regelmäßiges Lüften, sodass sich die Infektionsgefahr in Grenzen halten durfte. Trotz aller Restriktionen hofft die Chorleiterin darauf, die geplanten zwei Weihnachtskonzerte durchführen zu können. Dazu bildet sie ein Ensemble aus zwölf Sängerinnen, die in einer entsprechend großen Kirche den Abstand wahren können. Nachwuchssorgen hat der saarländische Frauenchor im Gegensatz zu vielen Männerchören nicht. „Die letzten Jahre haben wir uns verjüngt“, sagt Marie-Elisabeth Breit. Aber natürlich stehe das Ensemble allen interessierten Sängerinnen offen. Eines sollte ihnen aber klar sein: „Bei uns steht das Singen im Vordergrund, weniger die Geselligkeit.“ Geselligkeit finde da eher bei den Konzertreisen, Kompaktproben und Grillfesten statt. Da die Proben nur einmal im Monat stattfinden, ist während der vier Stunden einfach konzentriertes Arbeiten angesagt. „Danach ist jede fertig, da will man nur noch heim“, so Breit.