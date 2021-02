Mitarbeiter der Lungen-Intensivstation am Uniklinikum des Saarlandes waren bei den ersten Impflingen. Den Auftakt machte Jessica Hemm-Doerfert vom Pflegeteam dieser Station, auf der am UKS die schwerkranken Corona-Patienten versorgt werden. Ab dem 26. März kann das Klinikum die Impfungen in Eigenregie durchführen. Foto: Rüdiger Koop/UKS