Verdächtige Fahrweise : Rollerfahrer verschwand spurlos

Erbach Der Polizei fiel die seltsame Fahrweise auf - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss?

Die Homburger Polizei ermittelt in Sachen Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Was war passiert? Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr befuhren zwei Männer in Erbach auf einem blauen Motorroller die Dürerstraße in Richtung Berliner Straße und machten sich dabei laut Polizei aufgrund ihrer seltsamen Fahrweise verdächtig. Nach kurzer Wegstrecke stieg der Sozius vom Roller ab. Der Fahrer fuhr weiter. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Rollerfahrer in der Steinbachstraße (kurz hinter dem Kreuzungsbereich Berliner Straße/Dürerstraße) festgestellt werden. Der Rollerfahrer ignorierte fortan die Anhaltesignale und bog abrupt nach links in die Luitpoldstraße ab. Hierbei kam es beinahe zur Kollision zwischen Streifenwagen und Roller. In der Folge flüchtete der Rollerfahrer auf das Gelände der Luitpoldschule. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte lediglich der Roller und der Helm des Fahrers aufgefunden werden. Der Fahrer konnte nicht festgestellt werden. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Roller nicht zugelassen und das angebrachte Kennzeichen verändert worden war. Aufgrund der Fahrweise und Zeugenangaben besteht zudem der Verdacht, dass der Rollerfahrer zum Zeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.