„Rock an de Grub“ Frankenholz Die Grub steht im September wieder ganz im Zeichen des Rock

Es wird wieder gerockt in Frankenholz. Der Bexbacher Stadtteil wird am Samstag Schauplatz des „Rock an de Grub“ sein, die zum zweiten Mal nahe dem ehemaligen Grubengelände ihren Platz findet. Um dieses „nochmal“ nun ein bisschen zu erklären, muss man einen Blick ins vergangene Jahr und zur Premiere der Veranstaltung werfen. Das taten wir kürzlich zusammen mit drei der vier Macher von „Rock an de Grub“: Carsten Luxenburger, zusammen mit seiner Frau Chantal (sie konnte am Pressegespräch nicht teilnehmen) Betreiber des Bistros Waschkaue, Frankenholz‘ früherer Ortsvorsteher Michael Hatzelhoffer und Patrick Fey, Gitarrist der Band Rock Factory, erzählten eine spannende Geschichte zur Geburtsstunde der Konzert-Idee. Die hat ihren Ursprung tatsächlich bei „Live am Biotop“ in Beeden. Dort sollte 2023 die Band Scout auftreten. Dann gab es unmittelbar vor deren Auftritt das inzwischen hinlänglich bekannte Verbot von Konzerten im Außenbereich auf dem Gelände des SV Beeden (wir berichteten mehrfach).