Coverband aus Bexbach Roastbeat veröffentlichen erste Single

Nein, über mangelnde Nachfrage muss sich die Bexbacher Band Roastbeat wahrlich nicht beklagen. Wer auf der Facebookseite der Truppe vorbeischaut, sieht eine lange Liste von gebuchten Auftritten in der ganzen Region. Man kann wohl ohne Mühe behaupten, dass es bei Roastbeat ziemlich rundläuft. Grund dafür dürfte wohl sein, dass sich die Band als sicherer Performer von Coversongs einen Namen gemacht haben. Und genau das ist es, was Veranstalter von Festen aller Art wünschen: Bands, die bekannte Songs gut auf die Bühne bringen und so für ordentlich Stimmung sorgen.