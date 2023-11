Bürgermeister äußert sich Was wird aus dem Real-Markt Bexbach? Neue Mietverträge liegen schon vor

2021 endete das Bibbern um den Real-Standort in Bexbach noch mit einem Happy End. Inzwischen ist aber doch klar: Am 31. März 2024 wird das inzwischen zu „Mein Real“ umfirmierte Geschäft in der Poststraße 1 zum letzten Mal öffnen. Im Gebäude deutet schon manches auf den bevorstehenden Exodus hin. In den Herrentoiletten etwa sind schon die Urinale Mit Folie abgedeckt, die Wand teils zurückgebaut, Sanitärinstallationen freigelegt.