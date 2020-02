Feuerwehreinsatz : Rauch in einer Hochhauswohnung

Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstag, 27. Februar, rückte es am Vormittag gegen 10 Uhr ein größeres Aufgebot an Feuerwehr und Rettungswagen aus, um an einem Hochhaus Am Forum einen Brand zu bekämpfen, meldete die Polizei.



