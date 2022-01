Vorwurf der Vetternwirtschaft in Bexbach : Vetternwirtschaft: Ratsmehrheit reagiert auf SPD-Vorwürfe

Trotz aller Anfeindungen: Der Spaß an seiner Arbeit ist Bexbachs Bürgermeister Christian Prech nicht vergangenen. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Bexbach Der Konflikt rund um Aussagen des SPD-Fraktionssprechers Jan Hornberger zur Einstellungspolitik der Bexbacher Stadtverwaltung geht in die nächste Runde. Grüne, Linke, FDP und CDU im Bexbacher Stadtrat zeigen sich in einer gemeinsamen Pressemittelung „entsetzt darüber, dass die SPD in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder indirekt Verwaltungsmitarbeiter angreift und diesen rechtswidriges Handeln unterstellt“.