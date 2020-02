Die Narren regieren in Bexbach : Nur der Rathauschef machte den „Bexit“

Die Narren regieren in Bexbach

Bürgermeister Christian Prech (rechts) musste am Ende den Rathausschlüssel rausrücken. Blätsch-Vizepräsident Dennis Beinhorn (2. v.r.), Prinz Stefan und Prinzessin Sabine trugen beim Rathaussturm den Sieg davon. Foto: Jennifer Klein

Bexbach Anderswo verlassen die Royals das Land, in Bexbach übernahmen sie im Handstreich das Rathaus; Bürgermeister Christian Prech musste sich der närrischen Übermacht geschlagen geben.

„Na, der hat sich jo doch ordentlich gewehrt“, kommentierte einer der Zuschauer nach dem Rathaussturm. Stimmt. Hat er. Wie hätte das aber auch ausgesehen, wenn Bürgermeister Christian Prech – in Personalunion auch Präsident der Bexbacher Blätsch – allzu kampflos das Rathaus abgegeben hätte? Zumal er selbst dort den Chefsessel erst seit ein paar Monaten innehat . . .

Mit einiger Spannung war der Rathaussturm in Bexbach in dieser Session erwartet worden. Nicht nur, weil man nach „Sabine“ und „Victoria“ und drei ruhigen Tagen das Gefühl hatte, das nächste Sturmtief sei langsam wieder fällig. Nein, Prech, der „oberste Mann im Staat“, hätte als oberster Narr eigentlich die blau-weißen Truppen beim Rathaussturm selbst anführen müssen. Das bot natürlich breiten Raum für Spekulationen im Vorfeld: Steckt er sich den Rathausschlüssel einfach von der rechte in die linke Tasche? Oder verhaftet er sich gar selbst?