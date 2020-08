Kindersommer in Bexbach : Mit dem Kasperle im Hexenwald unterwegs

Bexbach Diesmal war Viola Panter mit ihrem Puppentheater anlässlich des Kindersommers der Stadt Bexbach auf dem Aloys-Nesseler-Platz zu Gast.

Gespannt wartet die vierjährige Dana auf einer Bank vor dem Puppentheater auf den großen Auftritt von Viola Panter mit ihren Puppen aus „Vilas Wunderkoffer“. Die Künstlerin war am vergangenen Samstag zur vierten Folge des Bexbacher Kindersommers in die Innenstadt gekommen. „Märchen mag ich sehr gerne“, erklärt die junge Bexbacherin Dana. Und an diesem Morgen in der Passage am Aloys-Nesseler-Platz, in die sich die Besucher witterungsmäßig zurückgezogen hatten – am Morgen hatte es stark geregnet – kamen diese voll auf ihre Kosten. Viola Panter bot mit „Dornröschen“ und „Kasperle im Hexenwald“ gleich zwei ihrer zwölf Stücke in ihrem Repertoire den Kindern und auch ihren Eltern.