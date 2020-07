Bexbach : Kindersommer in Bexbach startet an diesem Samstag

Kindersommer in Bexbach startet an diesem Samstag

Bexbach (red) Zum Bexbacher Kindersommer lädt wieder die Jugendpflege Bexbach ein: Immer samstags, auf dem Aloys-Nesseler-Platz, zwischen 10 und 12 Uhr gibt es Spannendes und Lustiges zu erleben und viele Mitmachaktionen.

Erster Termin ist am 11. Juli: Die Modellflug-Gruppe Bexbach lädt ein: „Verfolgt unsere atemberaubende Flugshow mit kleinen und großen Helikoptern beziehungsweise Flugzeugen und bastelt mit uns eigene Modelle“, heißt es in der Mitteilung der Jugendpflege Bexbach.

Weiter geht es am 18. Juli mit Zauberer Markus Lenzen: „Zaubern möchte eigentlich jeder können, und deshalb ist dieses Programm für kleine und große Zuschauer gleichermaßen interessant. Während die Kinder vielleicht noch eher an echte Wunder glauben, sind die Erwachsenen da schon etwas skeptischer. Umso spannender wird es jedoch, wenn alle gemeinsam plötzlich nicht mehr so genau wissen, ob das nun Wirklichkeit oder Illusion ist, was sich da vor ihren Augen abspielt. Markus, der Zauberer, erkundet also mit den kleinen Zuschauern die Welt der Magie. Es darf also kräftig mitgezaubert werden.“