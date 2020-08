Polizeifahndung : Autofahrer flüchtet nach Unfall in Kleinottweiler

Blaulicht an einem Polizeiauto. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Kleinottweiler Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kleinottweiler einen Unfall verursacht hat. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Wagen, vermutlich ein Pkw, in der Schwannstraße vom Sportplatz der ASV kommend in Richtung Jägersburg unterwegs.

Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Seat Leon mit Neunkircher Kreiskennzeichen, der dadurch beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilt.