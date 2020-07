Auch Gulliverwelt soll profitieren : Große Pläne für Blumengarten Bexbach

Bexbach Das Gastro-Gebäude könnte abgerissen werden, neue Versorgungsleitungen sollen her. So will man die Exponate der Gulliverwelt beleuchten. Das Areal soll laut Bürgermeister Prech in ein Gesamtkonzept gepackt werden.

Vergangene Woche war die Zukunft der Gulliverwelt im Bexbacher Blumengarten Thema eines Treffens zwischen Bexbachs Bürgermeister Christian Prech (CDU) und Giuseppe Nardi vom Verein Gulliver-Welt 2.0, der die Exponate vor Jahren aus Saarbrücken gerettet, restauriert und schließlich in der Höcherbergstadt aufgestellt hatte. Länger war dort nichts geschehen, Modelle beschädigt und abgebaut worden, keine Positiventwicklung erkennbar (wir berichteten). Auch war die Stadt offenbar mit der Umsetzung vertraglich fixierter Punkte ins Hintertreffen geraten. Nach dem Gespräch äußerte sich Nardi erfreut, Prech habe Entgegenkommen signalisiert.

Auch im Stadtrat am Dienstag griff Volker Stumpf (Linke) das Treffen auf, über das unsere Zeitung berichtet hatte. Er hoffe, dass die Stadt nun ihren Beitrag dazu leiste, dass die Gulliverwelt wieder zum Leben erwache. Prech kündigte an, das Thema werde die Gremien in den nächsten Sitzungen beschäftigen.

Das drängende Vandalismus-Thema wolle man dabei auf mehrere Arten angehen. So sei denkbar, den Reisemobilstellplatz zu verlegen und dann das komplette Gelände einzuzäunen. Auch eine Kameraüberwachung werde rechtlich geprüft. Und „als dritte Säule sollte ein privater Wachdienst, wie bisher, seinen Dienst im Blumengarten verrichten, wobei dieser zu ständig wechselnden Zeiten patrouillieren muss“.

Auf unsere Nachfrage erläutert Prech, es gehe nicht nur um die Gulliverwelt an sich, sondern um ein Konzept für den ganzen Blumengarten, in dem die Minitaturmodelle ein Baustein seien. Weil für den Blumengarten ein Bebauungsplan fehle, befasse sich die Verwaltung schon seit Oktober 2019 mit einer Neukonzeption der Anlage. Ziel dieses Konzeptes sei die Verknüpfung aller Bereiche des Blumengartens, die da wären: Parkanlage, Gastronomie, Gulliverwelt, saarländisches Bergbaumuseum, Jugendverkehrsschule, Messegelände, Wirtschaftsbereich und Reisemobilstellplatz. Auch die im Stadtrat vertretenen Parteien hätten mehrfach das Interesse an einer Weiterentwicklung des Blumengartens bekundet. Prech: „Insofern werden das Gesamtkonzept sowie sämtliche offenen Fragen im Rat bearbeitet werden“.

Nardi hatte nach dem Gespräch erklärt, die Stadt wolle auch Fördermittel für die Gulliverwelt beantragen. Doch welche Töpfe man da anzapfen wolle, sagte Prech nicht. Bei anstehenden Investitionen unterscheide man nicht zwischen Gulliverwelt und Blumengarten. „Es handelt sich um eine touristische Attraktion, die weiter ausgebaut werden muss“ sagt Prech und erinnert daran, dass bereits jetzt die Pflege der einzelnen Exponate inklusive der Bepflanzung im Rahmen der jährlichen Unterhaltung des Blumengartens erfolge. Bei größeren Schäden an den Bauwerken müsse der Verein die Reparatur vollziehen. Prech: „ Bei der Beantragung von Fördermitteln erfolgt dann jedoch – projektbezogen und aus zuwendungsrechtlichen Gründen – eine Differenzierung zwischen touristischen und baulichen Attraktionen.“

Und wie soll das Problem der fehlenden Gastronomie im Blumengarten gelöst werden, das Prech selbst 2019 zum Wahlkampfthema gemacht hatte? Das Gebäude aus den 50-er Jahren sei marode und feucht. Es könne im gegenwärtigen Zustand nicht ohne Investitionen genutzt werden.

Zurzeit laufen Überprüfungen, welche Maßnahmen für eine erneute Nutzung getroffen werden müssten und welche Kosten dabei entstehen würden. Prech: „Konzeptionell wäre daher auch ein Neubau nicht auszuschließen. Dafür wäre ein Bebauungsplan erforderlich.“ Die Suche nach einem Betreiber dürfte in den Augen des Bürgermeisters kein Problem darstellen: Interessenten für das Betreiben des Blumengartenrestaurants gebe es zahlreiche.

Konkret in den Stadtrat solle das Thema, „sobald uns Informationen aus den zuständigen Fachbereichen bezüglich des Restaurantgebäudes vorliegen“. Die Stadt habe „natürlich großes Interesse daran, dass im Blumengarten wieder Gastronomie angeboten wird“.

Großes Interesse hat der Verein Gulliver-Welt 2.0 mit Giuseppe Nardi auch daran, dass die Exponate beleuchtet sind. Inwiefern ist das denkbar? Prech erklärt hier, „aufgrund der Erkenntnisse von der Camping-Messe wurde nach Aufbau der Exponate eine Elektrofirma mit der Prüfung des Netzes beauftragt“. Diese sei zu dem Ergebnis gekommen, dass das gesamte Stromnetz dort neugestaltet werden müsse. „Ein konkretes Angebot belief sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Da diese Summe kurzfristig nicht zu finanzieren war, wurde seinerzeit von der Beleuchtung der Bauwerke abgesehen“, erinnert Prech. Bei einer Neugestaltung der Wege sollten nun Strom-, Gas- und Wasser-Versorgungsleitungen neu verlegt werden. „Eine flächendeckende Versorgung der Exponate kann von heute auf morgen also nicht erfolgen. Die städtischen Gremien werden zu gegebener Zeit über diese Thematik beraten“, sagt Prech.

Das bisherige Restaurant könnte im Zuge der Neugestaltung abgerissen werden. Es ist allerdings ein typischer 50-er Jahre Pavillon. Foto: Jennifer Klein