Neue Struktur beschlossen : Pfarrei Bexbach hat künftig zwei Gemeinden

Bexbach Eine „auf dem Berg“ mit dem Namen St. Josef/Mariä Geburt und eine „im Tal“ mit dem Namen St. Martin/St. Barbara. Dafür votierten die entsprechenden Gremien.

Jede der vier Gemeindeversammlungen habe nach einem guten und offenen Gespräch eine Empfehlung an ihren Gemeindeausschuss ausgesprochen. Die Gemeinde Mariä Geburt in Höchen empfehle, mit der Gemeinde St. Josef in Frankenholz zusammenzugehen; die Gemeinde St. Barbara in Oberbexbach sei dafür, sich mit der Gemeinde St. Martin in Bexbach zusammenzuschließen. Die Gemeinden St. Josef in Frankenholz und St. Martin in Bexbach behielten ihre jeweiligen Gemeindestrukturen bei und seien bereit zur Zusammenarbeit mit ihren Nachbargemeinden.