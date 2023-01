Traditionsverein aufgelöst : Pfälzerwald-Verein Höchen ist jetzt Geschichte

Höchen Der Pfälzerwald-Verein Höchen (PWV) ist Vergangenheit. Wie im Vorfeld bereits spekuliert (wir berichteten), beschloss die Mitgliederversammlung des Vereins die Auflösung der Ortsgruppe. Das Vereinsvermögen werde entsprechend der Satzung an die Bürgerstiftung „Pfälzerwäldler für Höchen“ übertragen, heißt es in der Pressemitteilung des PWV.

Der kommissarische Vorstand sei somit betraut, die erforderlichen Schritte vorzunehmen, damit der gemeinnützige Verein im amtlichen Vereinsregister und beim PWV-Hauptverein in Neustadt gelöscht werde. Außerdem sei die Frage zu beantworten, in welcher Weise künftig der Aussichtsturm, der Höcher Turm, genutzt werden könne?

Vorsitzender Bodo Stöckl hatte in seinem Rechenschaftsbericht eingangs erwähnt, dass Vorstand und Beirat in mehreren Sitzungen versucht hätten, den Fortbestand des 110 Jahre alten Vereins zu ermöglichen. Allerdings habe sich schon vor vielen Monaten abgezeichnet, dass niemand bereit sei, künftig noch Führungsaufgaben zu übernehmen. In der aktuellen Mitgliederversammlung stellte Stöckl deshalb noch einmal die Frage, ob unter den Anwesenden jemand gewillt sei, hier in die Bresche zu springen? Dies war allerdings nicht der Fall. Nachdem Wanderwart Wolfgang Engel, Rechnerin Ursula Hans und Kassenprüferin Heide Edinger aus ihren Ressorts berichtet hatten, kam es somit zur entscheidenden Abstimmung mit dem bereits genannten Ergebnis.