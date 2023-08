Radsport am Höcherberg Paul Hohnhorst und der RV Blitz Oberbexbach

Wenn Paul Hohnhorst vom Radfahrerverein (RV) Blitz Oberbexbach über sein geliebtes Hobby Radfahren berichtet, sprudelt es förmlich aus ihm heraus. Der Club war im Jahr 1903 von 17 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen worden. Was heute viele Menschen im Saarpfalz-Kreis vielleicht gar nicht mehr wissen: Nach den erfolgreichen Anfangszeiten des Vereins im Straßenrennen war 1930 ein Antrag auf Bau einer Radrennbahn gestellt und auch genehmigt worden – Baubeginn war dann schließlich am 12. September 1932. Hohnhorst sagt: „Die Bahn war 308 Meter lang, sechs Meter breit und verfügte über eine Kurvenerhöhung von einem Meter. Im Rahmen der Eröffnung wurde an Pfingsten das Bundesfest nach Oberbexbach vergeben, 5000 Zuschauer wollten sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen“.