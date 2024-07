Arbeitseinsatz in Oberbexbach Ortsschild in Oberbexbach wurde jetzt renoviert

„Da unser Ortsverband schon damals die Kosten für das Schild übernahm, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, nun auch auf eigene Kosten für die Aufarbeitung zu sorgen“, so Vorsitzende Jörg Haupenthal in einer Pressemitteilung. Die CDU habe dabei auf fachliche Unterstützung des Unternehmers Jörg Burkhardt bauen können. „Das Ortsschild erstrahlt nun in neuem Glanz und begrüßt Einheimische sowie Besucher gleichermaßen“, so die beiden Ortsräte Dominik Feldner und John Fredy Nicht, die tatkräftig bei der Montage beteiligt waren. Diese Aktion schließe sich nahtlos an zuvor bereits umgesetzte Maßnahmen zur Ortsverschönerung an. Man freue sich, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit einbringen möchten. Wer dies möchte, könne sich an die Ortsverbandsmitglieder wenden. Dies zum Beispiel demnächst bei der Kerb, wenn der Ortsverband mit einem Wein- und Flammkuchen-Stand vertreten sein werde, heißt es in der Mitteilung des Ortsverbandes weiter.