Ortsratssitzung : Rolf Ballweber neuer Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Rolf Ballweber (l.) und sein Stellvertreter Moritz Aulenbacher (r.) wurden vom ersten Beigeordneten Benjamin Schappe, ins Amt eingeführt. Foto: Thorsten Wolf

Bexbach CDU-Politiker löst den langjährigen „ersten Mann“ von Bexbach-Mitte, Franz-Josef Müller (CDU), ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Mit dem Ende der Amtszeit von Ortsvorsteher Franz-Josef Müller (CDU) in Bexbach und der Wahl von Rolf Ballweber (CDU) als Nachfolger im Amt ging anlässlich der konstituierenden Sitzung des Ortsrates von Bexbach-Mitte in der vergangenen Woche eine lange kommunalpolitische Karriere zu Ende. Gewürdigt wurde Müllers jahrzehntelanges Engagement mit dem Ehrenteller der Stadt Bexbach, überreicht von Benjamin Schappe (CDU), dem neuen ersten Beigeordneten der Stadt.

Schappe bedankte sich im Namen der Stadt Bexbach für Müllers Einsatz. Auch aus dem Ortsrat gab es von den Fraktionen viel Lob und Anerkennung für Müllers Arbeit zugunsten Bexbachs. Müller selbst, der 20 Jahre dem Ortsrat angehört hatte, die vergangenen zehn Jahre davon als Ortsvorsteher, gestand ein, dass er gerade in den ersten fünf Jahren seiner zwei Amtszeiten viel Lehrgeld gezahlt habe, „das war nicht einfach. Aber in den vergangenen fünf Jahren war es ein gutes Miteinander, wir haben gut zusammengearbeitet, und wir haben viel auf den Weg gebracht – wenn auch nicht alles.“ Mit Müller wurden noch weitere nun ehemalige Ortsratsmitglieder mit Beginn der neuen Legislaturperiode verabschiedet: Ludwig Baßler, Andreas Betz, Johannes Hach, Julia Müller und Christian Rocycki.

Nach der offiziellen Verpflichtung der neuen Ortsratsmitglieder stand dann der wohl wichtigste Tagesordnungspunkt an, die Wahl des Nachfolgers von Franz-Josef Müller im Amt des Ortsvorstehers. Die CDU schickte mit Rolf Ballweber ein neues kommunalpoltisches Gesicht ins Rennen, Ballweber hat sich allerdings als Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Bexbach-Mitte in den zurückliegenden Jahren einen Namen gemacht. Für die SPD trat Paul Gallo an. Die Sitzverteilung im Ortsrat: Die CDU hat mit Moritz Aulenbacher, Rolf Ballweber, Laura Baßler und Torsten Czech vier Sitze, die SPD mit Paul Gallo, Walter Borr und Hans-Joachim Suchy drei, Linke und FWG mit Volker Stumpf und Manfred Leinemann je einen.

Franz-Josef Müller. Foto: Peter Nüske

Absolutes Novum in der vergangenen Woche: Beide Kandidaten wurden seitens der jeweils Vorschlagenden mit durchaus ausgiebigen Porträts dem Rat vorgestellt, das hatte es bei allen anderen konstituierenden Sitzungen der Bexbacher Ortsräte in den vergangenen Tagen so nicht gegeben. Die Wahl selbst brachte zwar den schon feststehenden personellen Wechsel an der Spitze des Bexbacher Ortsrates, bei der Parteifarbe blieb allerdings alles beim Alten: Ballweber konnte sich mit fünf zu vier Stimmen durchsetzen. In der Sache eindeutig, drumherum aber durchaus kontrovers gestaltetet sich die Wahl von Ballwebers Stellvertreter. Dieses Amt hatte bislang Manfred Leinemann von der FWG inne. Er trat nicht mehr an. Die CDU nominierte Moritz Aulenbacher, die SPD verzichtete auf einen eigenen Kandidaten. Aulenbacher wurde erwartungsgemäß gewählt, dass Ergebnis brachte fünf Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und eine Gegenstimme.

Nach seiner Wahl äußerte der neue stellvertretende Ortsvorsteher sein Bedauern darüber, dass die SPD hier, trotz eines entsprechenden Angebots der CDU, auf einen eigenen Kandidaten verzichtet habe. „Hier geht es um die Stadt, hier geht es um den Ort.“ Das wiederum wollte Paul Gallo so nicht unkommentiert stehen lassen: „Die Wahl hier ist ein souveräner Vorgang.“

Vor diesem „heiligen Vorgang“ solle man, so Gallo, Respekt haben und ihn nicht dazu missbrauchen, um politische Aussagen zu machen. Später in der Sitzung fügte Gallo begründend für die Entscheidung, keinen Bewerber um das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers zu schicken, hinzu, dass man als SPD angetreten sei, den Ortsvorsteher zu stellen. Vor diesem Hintergrund sei klar gewesen, dass man sich nicht um den Stellvertreter bewerben werde, „weil wir es nicht richtig finden. Der Wähler soll sich im Ortsrat wiederfinden“, so die Auffassung von Paul Gallo.