Ordensfest : Start in die heiße Phase der Session

Blätsch-Präsident Christian Prech präsentierte zusammen mit Prinz Stephan II. vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine III. den neuen Sessionsorden, feierlich auf die Bühne gebracht von Franziska Prech. Foto: Thorsten Wolf

Bexbach Die Bexbacher Karnevalsgesellschaft „Die Blätsch“ hatte traditionell zum Ordensfest eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Nachdem die Bexbacher Karnevalsgesellschaft „Die Blätsch“ mit der Inthronisierung Prinz Stephan II. vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine III. im November des vergangenen Jahres in die Session 2019/2020 gestartet ist, stand am Sonntag das traditionelle Ordensfest als weiterer Höhepunkt auf dem Weg zur großen Prunk- und Galasitzung im Februar auf dem Programm. Im Festsaal der Krone präsentierten Blätsch-Präsident Christian Prech und sein Vize Dennis Beinhorn dabei nicht nur den Orden selbst, sondern auch noch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

All dem voran stand aber natürlich der Einmarsch der Aktiven mit Prinzenpaar, Garden, Mariechen und Elferrat. Dabei durchaus überraschend: Musikalisch wurde dieser Auftakt mit dem AC/DC-Klassiker „Hell Bells“ eingeläutet – bevor es von der DJ-Box aus deutlich fastnachtlicher zu Sache ging. Ein schwierigen Spagat musste Christian Prech dann zu Beginn des Bühnenprogramms wagen, als er zu einer Schweigeminute für das Blätsch-Mitglied Katja Besche aufforderte. Sie sei, so der Blätsch-Präsident, am Sonntagmorgen verstorben. Zum Hintergrund: In der Session 2008/2009 war Katja Besche Prinzessin der Blätsch gewesen.

Die Mitwirkenden Die Akteure des Blätsch-Ordensfestes (laut Veranstalter): Prinz Stephan II. vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine III., Blätsch-Präsident Christian Prech, Blätsch-Vize Dennis Beinhorn, Elferrat, Juniorengarde, die Mariechen Weda Kohl und Franziska Prech, die Betschbacher Buwe und das Unisex-Tanzpaar.

In aller Ehre nahmen die Gäste Abschied, danach ging es, wie schlicht nicht anders machbar, wieder um das Ordensfest. „Es ist natürlich etwas schwierig, das Ordenfest heute in der gewohnten Atmosphäre durchzuführen. Aber wir versuchen unser Bestes. Und ich denke, die Katja würde das auch so wollen“, war sich Christian Prech sicher.

Er rückte dann den eigentlich Anlass der Feier in den Mittelpunkt, als er den Gästen noch einmal vor Augen führte, was ein Orden eigentlich bedeutet, namentlich ein Abzeichen für besondere Verdienste. „Und genau das stellt er auch bei uns dar. Im Ehrenamt ist es oft so, das Arbeit, Mühe und Engagement nicht honoriert werden.“ Als Karnevalsgesellschaft habe man aber eine ganz besondere Möglichkeit. „Und deswegen ist es mir als Präsident in jedem Jahr ein ganz besonderes Anliegen und Vergnügen, unseren fleißigen Mitgliedern und unseren Freunden von anderen Vereinen, unseren Wegbegleitern den Sessionsorden verleihen zu können.“

Es sollte von da an allerdings noch eine knappe Stunde dauern, bis der erneut von Julia Müller gestaltetet Orden dann auch verliehen werden sollte. Bis dahin waren es ganz unterschiedliche Programm-Punkte, die auch Appetit auf die kommende Prunk- und Galsitzung machten. Den Auftakt gab die Juniorengarde der Blätsch mit einem schmissigen Marschtanz. Nach der formellen Begrüßung zahlreicher Ehrengäste im Kronesaal waren dann die Betschbacher Buwe vom Oberbexbacher Karnevalsverein „Mer gehn metsamme“ an der Reihe. In diesem Jahr als Quintett unterwegs, lieferten Patrick Weber, Patric Breme, Wolfgang Johann, Sebastian Conrad und Lars Schneider den Stoff, aus dem leidenschaftliches Mitsingen gemacht ist.

Vor der eigentlichen Ordenspräsentation wurde es mit dem Auftritt des Junioren-Funkenmariechens Weda Kohl noch einmal tänzerisch, mit einer Schunkelrunde schunkelig. Dann war es endlich so weit: Mariechen Franziska Prech trug den Sessionsorden 2019/2020 feierlich auf die Bühne, Papa Christian erläuterte das Werk den Gästen. „Obendrauf unsere Narrenkappe in Blau-weiß gestaltet, mit dem Prinzenpaar, mit den Namen Prinz Stephan II. vom gelben Wagen und Prinzessin Sabine III., mit einem Auto des Arbeitsgebers des Prinzen mit einem Karton, aus dem ein Narr rauspringt – und natürlich mit den Insignien unserer Karnevalsgesellschaft.“

Von da an stand der Nachmittag im Zeichen der Verleihung des neuen Sessionsordens, bedacht wurden neben dem Präsidium auch das Prinzenpaar, der Elferrat, Trainer und Betreuer, die Ehrengäste, die finanziellen Unterstützer, die Aktiven und die befreundeten Vereine.