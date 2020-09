Tag des offenen Ateliers : Bildwelten aus dem Arbeitsalltag

Bexbach Der Tag des offenen Ateliers bei Peter Köcher bot Gelegenheit, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Als Gast war Gerhard Fassel mit dabei.

Auch für Künstler und Galeriebesitzer wie Peter Köcher sind es keine einfachen Zeiten: Ein Maler will ja seine Bilder zeigen und dazu braucht es Publikum. Oftmals sind die Galerien eher kleine Räume und in die dürfen nunmal nur wenige Menschen gleichzeitig rein aufgrund der Coronabestimmungen. Köchers Galerie in der Bexbacher Rathausstraße bildet da keine Ausnahme. Da der Künstler den Raum auch als Atelier benutzt, konnte er mitsamt seinem anderen Atelier im Eigenheim bei den Tagen der offenen Ateliers am letzten Wochenende mitmachen.