Serie Mein Verein : Der Rasen ist bei ihm in besten Händen

Norbert Riehm arbeitet trotz seiner bereits 89 Jahre Woche für Woche viele Stunden an der Rasenpflege des Fußballplatzes der ASV Kleinottweiler. Foto: Markus Hagen

Kleinottweiler Norbert Riehm hält als Platzwart beim ASV Kleinottweiler die Spielfläche in gutem Zustand. Der 89-Jährige ist beim Verein nicht wegzudenken – aus mehreren Gründen.

Ohne Norbert Riehm wäre der Rasen des Fußballvereins ASV Kleinottweiler nicht für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Aktiven und Jugendfußballer in einem so guten Zustand. Trotz seiner bereits 89 Jahre arbeitet das ASV-Mitglied jede Woche einige Stunden für den Rasenplatz und im Umfeld der Platzanlage seines Vereins, bei dem er bereits seit 1963 Mitglied ist.

„Die ASV Kleinottweiler ist mein Verein, von dem ich einfach nicht loslassen kann“, erzählt er. Viele Jahre war er Fußballer, später als zweiter und erster Vorsitzender im Vorstand dabei. Aus diesen Tätigkeiten weiß er nur zu gut, wie wichtig ein gut bespielbarer Rasen ist, aber auch viele Kosten im Jahr für Düngung, Bewässerung und Pflege verursacht. 8500 Euro pro Jahr muss der Verein aus dem Stadtteil von Bexbach an eine Spezialfirma für die Düngung mit einer Spezialmaschine überweisen. Dazu kommen Kosten für Düngemittel in Höhe von 1500 Euro. „Viel Geld für einen Verein, aber das müssen wir schon das eine oder andere Jahr investieren, um den Rasenplatz zu erhalten“, so der Vereinsvorsitzende Daniel Heintz.

Wie gut, dass die ASV mit Norbert Riehm einen Mann für Arbeiten wie Mähen und Pflege des Fußballplatzes in den eigenen Reihen hat. „Die Kosten, die wir auf uns nehmen müssten, wenn wir diese Arbeit einer Firma überlassen würden, könnten wir nicht stemmen“, dankt Heintz im Auftrag seiner Vorstandskollegen und allen Fußballern Norbert Riehm für seine vielen Stunden, die er Woche für Woche für den Verein ehrenamtlich im Einsatz ist.

„Dreimal in der Woche bin ich jeweils gut zweieinhalb Stunden auf der Anlage meines ASV“, so der rüstige Rentner, der manchmal auch gerne Hilfe von Manfred Westerbeck annimmt. „So ein Rasenplatz macht immer Arbeit. Eine Pause gibt es nicht.“ Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es nicht nur für die Fußballer, sondern auch für Riehm. „Einiges ist immer nach den 90 Minuten auf dem Platz zu tun.“ Am Tag nach dem Heimspiel der ASV Kleinottweiler gilt es Löcher mit etwas Sand und Samen zu stopfen. Auf die richtige Bewässerung gilt es ebenso zu achten, wie natürlich auch auf den Wuchs des Grüns. Gut einmal pro Woche, je nach Jahreszeit, ist Norbert Riehm mit einem kleinen Rasenmäh-Traktor auf der Spielfläche unterwegs. Auch für die Wartung des Mähgeräts ist er mitverantwortlich.

Riehm erspart dem Bezirksligisten ASV Kleinottweiler viel Geld, wie der erste Vorsitzende Daniel Heintz stolz festhielt. ,,Gar nicht auszudenken, wenn Norbert irgendwann mal nicht mehr für den Rasen zur Verfügung steht.“ Der Rasenplatz sei schließlich der ganze Stolz des Vereins, auch wenn der Unterhalt sehr viel Geld und Arbeitsstunden kostet. Riehm: „Unser Rasen wird ganz schön belastet, weil er der einzige Platz ist, der nicht nur für den Spielbetrieb, sondern auch für das Training beansprucht wird, von unseren Aktiven, aber auch von unseren Nachwuchskickern.“