Mit Nino Deda und Michael Marx : Konzert zum Geburtstag des Bahnhofs

Bexbach Der Bexbacher Bahnhof wurde vor 170 Jahren als Stationsort der pfälzischen Ludwigsbahn gebaut und sei somit der älteste Bahnhof des Saarlandes. Am 25. August 1849 konnte Kreisbaurat Paul Camille von Denis die Gesamtstrecke von Ludwigshafen nach Bexbach präsentieren.

Die Personenlokomotive „Denis“, von Emil Kessler 1847 in Karlsruhe gebaut, brachte die Festgesellschaft auf dieser Eröffnungsfahrt nach Bexbach, wo sie würdig empfangen wurde. Das schreiben die Modellbahnfreunde Bexbach zum Hintergrund. Sie kümmern sich unter anderem um den Erhalt und die Pflege des Bexbacher Bahnhofes. Zum runden Geburtstag laden sie am 24. August, 19 Uhr, zu einem Konzert mit Nino Deda und Michael Marx in das protestantische Gemeindehaus in Bexbach ein.