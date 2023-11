Kerbetreiben in Niederbexbach „Unser Baumschmuck soll etwas Besonderes sein“

Niederbexbach · Kerbetreiben in Niederbexbach hieß es in den vergangenen Tagen im und rund um das Sportheim des SV Niederbexbach. Nachdem zuvor die ,,Niederbexbacher Kerb“ sich im Gasthaus ,,Zur Eiche“ mitten im Ort abspielte, fanden diesmal die Aktivitäten mit unter anderem Kerbetanz und Kerberede nun am Sportheim des örtlichen Fußballvereins statt.

15.11.2023 , 11:33 Uhr

Straußmädels und Straußbuben machten sich an die Arbeit, um den Strauß zu schmücken, ehe er dann am Sportheim seinen Platz fand. Foto: Markus Hagen

Von Markus Hagen

Kerbepfarrer Jürgen Kerner: „Die Inhaberin des Gasthauses hatte viele Jahre die Kerb unterstützt. Inzwischen ist ihr aber der Trubel und die Arbeit schon etwas zu viel geworden.“ Nun stand in den letzten Tagen die Kerb im und rund um das Sportheim des SVN im Blickpunkt.