Nach Insolvenz von Real „Seit einiger Zeit in Gesprächen“ – neuer Interessent für Real-Markt in Bexbach

Am 23. März wird der Real-Markt in der Poststraße 1 in Bexbach zum letzten Mal seine Türen öffnen, ab dem 1. April steht das Gebäude dann leer. Das erklärt Bexbachs Bürgermeister Christian Prech. Der Mieter „Mein Real“ ist insolvent. Doch offenbar stehen die Chancen gut, dass der Leerstand nicht von Dauer bleiben wird.