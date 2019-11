Heimatkundeverein : Weitere historische Filme von Bexbach

Bexbach Der Heimatkundeverein Bexbach arbeitet weiter daran, sein Bild- und Filmarchiv dank des Internets der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Jetzt hat Helmut Baschab, „Youtuber“ und Vereinsmitglied, drei historische Filme des TV Bexbach im Archiv ausgegraben, überarbeitet und für den Heimatkundeverein in seinem Youtube-Kanal bereitgestellt.

Es handelt sich dabei um folgende Filme: Turnerjahrmarkt 1960 auf dem „Alten Turnplatz“, Spielmannszug des TV Bexbach 1960 im Blumengarten und 1964 beim närrischen Umzug in Mittelbexbach, Meister-Ehrung des TV Bexbach 1963 in Gasthaus „Zur Krone“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt: „Viele ältere Bürgerinnen und Bürger von Bexbach/Mittelbexbach und vor allem Turnvereinsmitglieder werden sich mit ihren Freunden und Bekannten in den Filmen wiedererkennen und sicher darüber freuen.“