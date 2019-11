Neue Geschäftsidee : Saarländische Firma vermietet Beton-Tannen als Terrorschutz

Als Weihnachtsbäume verkleidete Beton-Barrieren vor dem Essener Weihnachtsmarkt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bexbach Sie sind 1,80 Meter hoch, wiegen drei Tonnen und erinnern an Tannenbäume: Zehn neue Lkw-Sperren aus dem Saarland werden in diesem Jahr zusätzlich den Weihnachtsmarkt in Essen vor einem Lkw-Anschlag schützen.

