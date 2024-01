Übernahme durch Rewe geplant Nach Aus für Real in Bexbach – Verdi befürchtet bitterböses Poker-Spiel um Mitarbeiter

Bexbach · Wie steht es um die Übernahme der bisherigen Beschäftigten bei Real in Bexbach? Wenn am 31. März das Warenhaus schließt, steht zwar mit Rewe ein potenzieller Nachfolger in den Startlöchern. Aber ob dieser an einer Übernahme der bisherigen Mitarbeiter zu den bisherigen Tarifen interessiert ist, bezweifelt Verdi.

28.01.2024 , 14:00 Uhr

Es soll bereits eine Nachfolge von Real in Bexbach geben. Der mögliche Plan sorgt allerdings für Kritik bei Verdi. Foto: Thorsten Wolf

Der Niedergang hat sich nicht erst nach der erneuten Übernahme von Real Mitte 2023 durch die international agierende SCP-Group mit deutschem Sitz in Frankfurt/Main abgezeichnet. Der gebeutelte Lebensmittelhändler kränkelt nicht nur seit Jahren, er siecht förmlich dahin. Und nun trifft das kürzlich verkündete Aus die noch rund 150 Beschäftigten der einzig verbliebenen Standorte im Saarland: Bexbach und Saarlouis.