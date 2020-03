Ziel war die Blaue Tonne : Feuer in der Altpapiertonne

Foto: picture-alliance/ dpa/Uli Deck

Oberbexbach Am Freitag, 28. Februar, kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Brand einer Blauen Tonne aus Kunststoff (240 Liter, Gefäß für Altpapier) in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Frankenholzer Straße in Oberbexbach, informiert die Polizei.



Das Feuer konnte durch die Hausbewohner abgelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Eine Selbstentzündung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings ausgeschlossen werden.