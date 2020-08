Eddi Zauberfinger trat in Bexbach auf : Mitmach-Zauberprogramm als Abschluss des Kindersommers

Bexbach Eddi Zauberfinger unterhielt bei seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum die Kleinen Bexbacher gut. Auch die Organisatoren waren zufrieden.

Lehrer Dennis Ebert, der als Eddi Zauberfinger in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, sieht bei seinen Auftritten vor Kindern auch die Möglichkeit, mit Spaß und Humor auf Alltagsprobleme, wie Missstände im Straßenverkehr hinzuweisen. In Bexbach zeigte er viele Ausschnitte aus seinem Programm, wie seinem selbst geschriebenen Integrations-Musical „Eddi Zauberfinger“. In diesem interaktiven Bewegungs- und Mitmach-Musical geht es um den kleinen Eddi, der mit seinem Zauberdaumen unliebsame Hindernisse, wie zum Beispiel falsch geparkte Autos, witzvoll aus dem Weg räumen kann. So auch einen Bürgermeister, der keinen Spielplatz bauen will. Gemeinsam werden er und seine Freunde in weiteren Erlebnisliedern zu Zirkusakteuren, Jet-Piloten, Zauberwaldbewohnern und Astronauten. Schnell erkennt man die aktuellen Umweltbezüge in den eingängigen Ohrwürmern, die Dennis Ebert auch mit seiner Gitarre musikalisch begleitet.