Neuwahl : Michael Hatzlhoffer steht jetzt Frankenholz vor

Michael Hatzlhoffer (SPD) ist neuer Ortsvorsteher von Frankenholz. Foto: Hornberger/SPD

Frankenholz Stabwechsel an der Spitze des Ortsrates: Rudi Müller gab das Amt nach 21 Jahren auf. Für sein Wirken gab‘s viel Lob.

Einen Stabwechsel und gleichzeitig einen Generationswechsel gab es Mittwoch, 29. Juni, an der Spitze des Frankenholzer Ortsrates. Ortsvorsteher Rudi Müller (77) übergab die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger, den 45-jährigen Informatiker Michael Hatzlhoffer. Als Ortsvorsteher und damit Ehrenbeamter, geht Rudi Müller nach 18 Jahren in den kommunalpolitischen Ruhestand, heißt es in einer Mitteilung.

Am 6. Juli 2004 wurde Rudi Müller (SPD) erstmals zum Vorsitzenden des Ortsrates und damit zum Ortsvorsteher von Frankenholz gewählt. Er löste Konrad Omlor (CDU) ab, der nach zehnjähriger Amtszeit auch aus gesundheitlichen Gründen aus dem Ortsrat ausgeschieden war. In der letzten Sitzung des Ortsrates am 14. Juni 2022 hatte nun Müller dem Gremium mitgeteilt, dass er mit Ende des Monats Juni sein Amt als Ortsvorsteher mitten in der Wahlperiode zur Verfügung stellen wolle.

Nach seiner Wiederwahl 2009 und 2014 hatte er 2019 seine nun vierte Amtszeit angetreten. Gegenüber Bürgermeister Prech hatte Müller sein Rücktrittsdatum auf den 28. Juni festgelegt, er will aber weiter, wenigstens vorerst, sein Mandat im Ortsrat behalten. Nach Albert Barth (CDU), Alwine Schweiger (CDU), Walter Leger (SPD) und seinem direkten Vorgänger Konrad Omlor (CDU), war Müller der fünfte Ortsvorsteher auf der Frankenholzer Amtsliste und auch der Dienstälteste.

Die Sitzung zur Wahl eines Nachfolgers fand am 29. Juni im Sitzungsraum im Keller der Schillerschule statt und wurde vom stellvertretenden Ortsvorsteher Stephan Scherne (CDU) im Beisein von Bürgermeister Prech geleitet. Prech würdigte in seiner Dankesrede die langjährige und unermüdliche kommunalpolitische Tätigkeit von Rudi Müller, seit nunmehr 21 Jahren dem Ortsrat angehörend, für die Stadt Bexbach, insbesondere für den Gemeindebezirk Frankenholz und überreichte eine Dankesurkunde.

„Eine Ära geht zu Ende“, so Ortsratsmitglied Michael Hatzlhoffer (SPD) bei einem Rückblick auf Müllers kommunalpolitische Tätigkeit. Mit viel Engagement habe sich der scheidende Ortsvorsteher für die Frankenholzer Belange und seine Mitbürger eingesetzt, Projekte wie der im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms ausgebaute Dorfplatz, die Neugestaltung des Umfeldes wie auch die Sanierung des Schulzentrums Schillerschule und des Bürgerzentrums bezeichnete Hatzlhoffer eng mit der Amtszeit von Rudi Müller verbunden. Mit dem Neubau eines Kindergartens und der Fusion von städtischem und katholischem Kindergarten, welches die Sicherung der Kindergartenlandschaft in Frankenholz garantiert, sei 2013 nach einer schweren Geburt ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen.

Hatzlhoffers Vorgänger Rudi Müller. Foto: Stefan Holzhauser