Vermutlich FCK-Fan : Straßenschilder beklebt und unkenntlich gemacht

Unbekannte haben in Bexbach Verkehrschilder beklebt und so unkenntlich gemacht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bexbach Ein bisher unbekannter Täter soll bis Samstag, 26. Oktober, am Verkehrskreisel der Hochstraße in Bexbach mehrere Hinweisschilder, etwa zur Bundespolizei, nach Kleinottweiler sowie zwei Verkehrszeichen samt Pfosten überklebt und somit unleserlich gemacht haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. (06841) 10 60 oder an den Polizeiposten in Bexbach, Tel. (0 68 26) 9 20 70.