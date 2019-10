Polizei vermutet Zusammenhang : Autos in Bexbach Ziel von Vandalen?

Bexbach Möglicherweise randalierende Jugendliche haben am Sonntag, 13. Oktober, in Bexbach für einige Schäden gesorgt. Gegen 20.45 Uhr sollen drei von ihnen, so der Verdacht der Polizei, in der Schillerstraße gegen Außenspiegel der dort geparkten Pkw getreten haben.