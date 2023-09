Ferienspaß Am letzten Tag des Kindersommers wurde wieder gezaubert

„Während in den Jahren zuvor eigentlich ich als Hauptdarsteller zur Verfügung stand, sollen diesmal die Mädels und Jungs im Blickpunkt des Publikums stehen“, erklärt der Zauberer aus Saarbrücken. Zaubern und trickreiche Kunststücke für Jedermann und vor allem zum Selbermachen waren angesagt. Markus Lenzen gab in den ersten 30 Minuten der Vorführung viele Tipps und zeigte, wie man ohne große Hilfsmittel selbst zum Zauberer werden kann. So bei einem Knotentrick mit einem Seil, das man zuvor richtig um die verschränkten Arme gelegen hatte. Verblüffend war auch die Ankündigung, dass man ein Kind durch ein Stück Zeitungspapier ziehen könnte. Dazu schnitt Lenzen ein Stück aus einem Blatt der Saarbrücker Zeitung, tat einige Schnitte hin und her und aus dem Streifen wurde eine Art Ziehamanonika. Nun wurde ein Ring aus dem Zeitungspapier gemacht, dass dann über ein Publikumskind gezogen wurde. Lenzen: „Ganz einfach für Jedermann, ob Kind oder Erwachsener, so wird man auch zum Zauberer.“