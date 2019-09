Feuerwehreinsatz in Bexbach : 76-jähriger Mann nach Feuer in Lebensgefahr

Bexbach Ein 76-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag bei einem Feuer in Bexbach lebensgefährlich verletzt. Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bexbach wegen eines Brandes auf einer Wiese in der Robert-Koch-Straße alarmiert.

Noch vor deren Eintreffen war die Besatzung eines Rettungswagens und eines Streifenwagens der Polizeiinspektion Homburg auf den Brand aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der Rettungssanitäter fanden diese den 76-Jährige am Brandherd vor, der selbst in Flammen stand. Ein Sanitäter löschte den Mann, indem er ihn mit Kleidern und Decken abdeckte. Das Brandopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen.