In der Alten Schule : Literarischer Abend in Kleinottweiler

Der Dorftreff Kleinottweiler lädt zu einem literarischen Abend für Dienstag, 26. November, 19 Uhr, in die alte Schule, Mühlenstraße 15, ein. In fröhlicher Präsentation werde Familie Hahn von der Limbacher Buchhandlung Hahn verschiedenste Neuerscheinungen der Herbstprogramme und abgestaubte Klassiker der Weltliteratur vorstellen, so die Veranstalter.

