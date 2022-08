Kerb in Kleinottweiler : Lindenfest und Bohnekerb in Kleinottweiler gefeiert

Die Kleinottweiler Kerb war bis zum Ausbruch von Corona einer der großen Höhepunkte im Vereinsleben. Jetzt geht es wieder rund. Foto: Markus Hagen Foto: Markus Hagen

Kleinottweiler Am zweiten Wochenende im August wird in Kleinottweiler traditionell groß gefeiert. Dann ist die Bohnekerb angesagt. In diesem Jahr findet zum Auftakt nach zwei Jahren Pause freitags wieder ein Fest des Ortsrates statt, und zwar aus organisatorischen Gründen nicht am Brunnen, sondern an der ehemaligen Schule in der Mühlenstraße.

Da dort eine große Linde steht, heißt das Fest im Jahr 2022 nicht „Brunnenfest“, sondern „Lindenfest“. Es findet statt am Freitag, 12. August, ab 18 Uhr. Der Ortsrat wird bei der Durchführung von der Feuerwehr und dem Förderverein Dorfleben unterstützt. Zu Essen gibt es gegrillte Lyoner sowie schmackhafte „Lindenburger“.