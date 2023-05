Einschränkungen ab 15. Mai Straßenarbeiten an der Rothmühle

Im ersten Bauabschnitt wird mit der Fahrbahnerneuerung begonnen. Hierzu wird die Fahrspur in Richtung Gewerbegebiet gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt geht es um die Erneuerung der Fahrspur in Richtung L 287 und des Gehweges. Die Verkehrsteilnehmer werden über die bereits erneuerte Fahrspur, weiterhin in Form der Einbahnregelung, am Baufeld vorbeigeführt. Die Umleitung der Gegenrichtung bleibt weiterhin bestehen.