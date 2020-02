Diebstahl in Bexbach : Kupferrohren aus Hofeinfahrt geklaut

Diebe waren am Samstag in Bexbach unterwegs. Gegen 16.30 Uhr ließen sie in der Grubenstraße Metallschrott mitgehen, der in einer Hofzufahrt gelagert war. Das Diebesgut wurde dabei nach Zeugenangaben mit einem weißen Kastenwagen abtransportert, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.