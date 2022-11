Stellen in Produktionsbetrieb in Bexbach gefährdet : Kundgebung für Stellenerhalt bei „Bäckerbub“

Die Mitarbeiter von „Bäckerbub“ in Bexbach bangen um ihren Arbeitsplatz. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Bexbach In einer Pressemitteilung erklärt sich die SPD Bexbach solidarisch mit den Mitarbeitern des Unternehmens „Bäckerbub“. Im Anschluss an eine Betriebsversammlung fand am Samstag eine Protestkundgebung vor den Werkstoren der Firma in Bexbach statt.

Betriebsrat und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kämpfen um den Erhalt der Arbeitsplätze in Bexbach und bei den weiteren „Bäckerbub“-Standorten. Die SPD Bexbach, die SPD-Stadtratsfraktion und die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) zeigten sich vor Ort gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher solidarisch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.