Am 23. November : Konzert mit dem Ensemble Scheldeborn in Höchen

Scheldeborn. Foto: Eva-Maria Scherer. Foto: Eva-Maria Scherer

Höchen „Die Musikanten sind in der Stadt!“. Genauer gesagt: im Bexbacher Stadtteil Höchen. Es gastieren das Mimbacher Ensemble Scheldeborn unter dem Titel, „Da wird eine Insel sein“. Der Förderverein „Unser Höchen“ lädt dies gesamte Bevölkerung für kommenden Samstag, 23. November, ab 19 Uhr, in die katholische Kirche in Höchen ein.

