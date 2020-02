Unfall in Kleinottweiler : Radfahrer wird von Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Kleinottweiler Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Kleinottweiler wurde ein 83-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

In der Mühlenstraße in Kleinottweiler ereignete sich am Freitag (14. Februar) ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung und lag auf der Straße. Ein 75-jähriger Autofahrer übersah beim Anfahren den auf der Fahrbahn liegenden Radfahrer und erfasste ihn. Der 83-Jährige wurde in der Folge zwischen Pkw und Fahrbahn eingeklemmt und von dem Auto über die Fahrbahn geschoben. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.