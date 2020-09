Karnevalsvereine : Bund Deutscher Karneval: Absagen von rund 20 Prozent der Vereine

Bexbach Rund 20 Prozent der Vereine im Bund Deutscher Karneval (BDK) haben wegen der Corona-Pandemie große Veranstaltungen der nächsten Session bereits abgesagt.

„Es ist legitim zu sagen: „Das ist uns zu gefährlich“, sagte der BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess im saarländischen Bexbach der Deutschen Presse-Agentur. Jeder Verein sei sich der Verantwortung bewusst, die er für Feiernde habe. Hinzu komme eine Reihe von Vereinen, die sich noch entschieden hätten und noch abwarteten. Der BDK zählt rund 2,6 Millionen Mitglieder in mehr als 5300 Vereinen und Zünften.

Bei den aktuellen Corona-Regeln zu Abstand und Hygiene sei „klar, dass Großveranstaltungen nicht so stattfinden können wie wir sie kennen“, sagte Fess. Daher plädierte er erneut für „neue, alternative Formen“ des Karnevals auch als Kulturveranstaltungen: Zum Beispiel ein kleines Programm auf dem Parkplatz vor einem Seniorenheim, bei dem die Bewohner vom Balkon aus zuschauen könnten, oder Umzüge, bei denen Wagen bei einzelnen Stationen nacheinander Halt machten.

„Wir haben auch eine gesellschaftliche und soziale Verpflichtung im Ort, in den Kommunen und im Land“, sagte Fess. Das Wesen des Karnevals sei auch, die Menschen „aus ihrem Alltag herauszureißen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“. Und das gehe auch in kleinem Rahmen. „Hier ist Kreativität und Ideenreichtum gefragt.“ Karneval sei eben nicht nur „Enge, Alkohol, Küsschen und Schunkeln in Kostümen“, wie manche meinten.