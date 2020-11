Kinderbetreuung Oberbexbach : Es kann bald losgehen mit neuer Kita

Kita in Leipzig ARCHIV - In der BBW Kindertagesstatte ¬·Im Schlosshofa in Leipzig (Sachsen) sitzt die Sprachkraft und Logopadin Katharina Schreiter mit Kindern der jangsten Gruppe beim Mittagessen, aufgenommen am 17.10.2012. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa (zu dpa ¬·Studie zu Kinderbetreuung - zu viele Kinder pro Betreuerina vom 04.07.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: picture alliance / dpa/Waltraud Grubitzsch

Bexbach/Oberbexbach Aufträge für Erd-, Maurer- und Betonarbeiten für den Neubau in Oberbexbach wurden vergeben.

Es geht langsam voran mit dem Neubau der Kindertagestätte Oberbexbach – aber es geht voran. So hat in der vergangenen Woche der Bexbacher Stadtrat (wir berichteten) die Aufträge für Erd-, Maurer- und Betonarbeiten vergeben. Auch der nötige Personenaufzug wurde per Auftragsvergabe festgeschrieben. Los gehen die Arbeiten allerdings erst im kommenden Jahr.

Im Rat herrschte deutliche Freude darüber, dass der seit Jahren in der Planung befindliche Ersatzbau für die nicht mehr zu renovierende Städtische Kinderbetreuung Oberbexbach nun endlich mehr Fahrt aufnimmt. „Wir finden es super, dass es mit dem Kindergarten jetzt voran geht“, so SPD-Fraktionssprecher Dirk Vogelgesang – gleichwohl man sich gewünscht habe, es wäre schneller vonstatten gegangen. Nun müsse das Projekt zügig umgesetzt werden. In der folgenden Abstimmung war es einzig Wolfgang Krauß von der FDP, der sich der Stimme enthielt. Er begründete dies so: „Ich bin nicht gegen den Kindergarten in Oberbexbach, das möchte ich betonen. Ich bin nur gegen den Standort.“ So befürchet Krauß dort unter anderem eine Veschärfung der Verkehrssituation. Zum Hintergrund: Der Neubau der Kita soll im Bereich Kälberberg enstehen, zweistöckig in die Hanglage hineingebaut.