Kostenpflichtiger Inhalt: Corona und Raupen : Haarige Raupen sind Spielverderber

Gerade im Sommer macht der Waldkindergarten Spaß, wenn Farne, bunte Blumen und Walderdbeeren an den Lichtungen und Waldrändern zu finden sind. Aber derzeit macht nicht nur Corona vielen Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung, sondern auch der Eichenprozessionsspinner. Foto: dpa/Andreas Wrede

Homburg/Bexbach/Kirkel Eichenprozessionsspinner sind wieder unterwegs. Sie sorgen dafür, dass Kinder mancherorts nicht aufs Kita-Außengelände dürfen.

Corona ist an vielem schuld, aber nicht an allem. Allerdings macht die Pandemie die Dinge, die ohnehin schon schwer zu ertragen sind, noch schlimmer. Zum Beispiel ist da der Eichenprozessionsspinner.

Als würde der den Menschen nicht schon seit einigen Jahren massiv auf die Nerven gehen, kommen auch noch die Corona-Auflagen hinzu. Für die Kinder in den Kindergärten und Kitas bedeutet dies in einigen Fällen: drinnen Vorsicht vor dem Virus, draußen Vorsicht vor den Raupen.

Info Allergische Reaktionen auf giftige Härchen Die etwa zwei bis drei Millimeter langen, leicht brüchigen Haare des Eichenprozessionsspinners enthalten das Nesselgift Thaumetopoein. Brechen die Haare ab, wird das Nesselgift freigesetzt. Beim Menschen führt der Kontakt mit Thaumetopoein dazu, dass der Botenstoff Histamin vermehrt ausgeschüttet wird, was zu allergischen Reaktionen führt. Starker Juckreiz, Rötungen und Knötchenbildung können folgen, man nennt es Raupendermatitis.

So gibt es beispielsweise in der evangelischen Kirkeler Kindertagesstätte „Walfisch“ derzeit massive Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner. Die Raupen haben die Eichen befallen, die auf dem Außengelände der Kita stehen und sorgen nun dafür, dass die Kinder dort nicht spielen können. Ein Gutachter sei gekommen, so die Kita, und habe bestätigt, dass die Eichen von diesen Raupen besiedelt seien, was zur Folge habe, dass die Kinder derzeit nicht vor die Tür dürfen.

Wie eine Erzieherin betonte, sei dies kein Einzelfall, sie habe auch von mehreren Kitas in Rheinland-Pfalz gehört, die wegen der Allergie auslösenden Raupen das Außengelände ebenfalls nicht nutzen könnten. Und Wanderungen in den Wald könnten derzeit auch nicht unternommen werden. Aber nicht nur wegen der Raupen, sondern auch wegen des damit verbundenen Aufwandes.

Die Kinder seien gerade erst wieder zurückgekommen, „da müssen erst wieder die geregelten Abläufe einkehren, bevor wir Ausflüge machen“, hieß es dazu auch aus der Kita St. Fronleichnam in Homburg. Dort sei der Eichenprozessionsspinner noch nicht auf dem Außengelände angekommen, es wachse lediglich eine Eiche über den Zaun, die täglich kontrolliert werde, „das ist aber die einzige Gefahr, der Rest des Außengeländes hat keinen Eichenbewuchs“.

Auch in der Kita Sonnenfeld in Homburg ist das Problem mit dem Eichenprozessionsspinner bekannt, aber auf dem Gelände seien keine vorhanden. Von Waldspaziergängen sieht man auch dort derzeit ab, es sei ein sehr hoher Aufwand und es könne nicht garantiert werden, dass Kinder womöglich doch wegen der Raupen gefährdet seien.

Auch in Bexbach hat man die Gefahr im Auge, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung, die für die städtischen Kindergärten zuständig ist. Die Eichen würden vom Bauhof ständig kontrolliert, so sei beispielsweise ein Spielplatz in Niederbexbach deshalb gesperrt worden. Auch in Höchen und Oberbexbach wurden Fälle gemeldet, hier würden die Raupen von einem Spezialisten entfernt.

Der Homburger Revierförster Joachim Altmeier bestätigt die Gefahr und warnt ebenfalls davor, den befallenen Eichen zu nahe zu kommen. „Wir haben eine so hohe Anzahl dieser Raupen wie im letzten Jahr“, betont er, „wenn nicht sogar noch mehr. Es ist bisher schon an vielen Tagen warm und trocken gewesen, was die Ausbreitung begünstigt.“ Erwachsene könnten den Eichen aus dem Weg gehen, „weil Waldspaziergänger normalerweise eine Eiche schon von weitem erkennen. Aber wie sollen sich die Kinder daran halten? Es ist derzeit besser, sie gehen nicht in Gruppen in den Wald zum spielen, sondern unter Aufsicht von Erwachsenen, die auf die Gefahr hinweisen.“

Dabei seien die Homburger Wälder wenig befallen, „in meinem Homburger Revier stehen nur 12 Prozent Eichen, also die Gefahr ist geringer als beispielsweise in den Wäldern um die ehemaligen Grubengebiete, zum Beispiel im Kreis Neunkirchen.“ Hier habe man vor 50 bis 100 Jahren verstärkt Eichen angepflanzt, „mit der Absicht, das Holz später dann in den Gruben zu verbauen. Da war Eichenholz unentbehrlich.“ Früher habe man die Eichenprozessionsspinner höchstens mal an Waldrändern angetroffen, „jetzt findet man sie überall, auch mitten im Wald“.