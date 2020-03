Stadtrat Bexbach : Kindergartenbeiträge, Cityfest, Fluglärm

Bexbach Viele Themen auf der Tagesordnung zur nächsten Sitzung des Stadrates Bexbach.

Der Stadtrat Bexbach tagt am kommenden Dienstag. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil steht unter anderem das Konzept 2020/21 für die Städtischen Kindertageseinrichtungen; zudem hat der Rat zu beschließen über eine Reduzierung der Elternbeiträge: Die Gebühren (Elternbeitrag) sollen für das erste Kind einheitlich 74 Euro im Regelkindergarten (2019/20: 88 Euro), 122 Euro (vorher 144 Euro) in der Tagesstätte, 200 Euro (vorher 240) in der Krippe betragen. Verpflegungskosten in der Tagesstätte sind gesondert zu bezahlen. Die Gebühren (Elternbeiträge) sollen sich für das zweite und jedes weitere kindergeldberechtigte Kind in einer Familie um jeweils ein Viertel vermindern, wobei das erstgeborene kindergeldberechtigte Kind der Familie als erstes Kind zählt.