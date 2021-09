Brauchtum am Höcherberg : Höchen feiert übers Wochenende seine Kerb

Höchen Nach dem Lockdown, aber immer noch in laufender Pandemie wagen sich die Feuerwehr und der SV Höchen an ein Kirmesangebot heran. Keine große Veranstaltung mit Musik, Fassbieranstich und Kirmestanz, nein bestimmt nicht.

Aber: ein bisschen Kerb im Dorf dann doch, und der Geist der Kirmes darf spürbar bleiben. So heißt es in der Pressemitteilung der Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer. Ein Dämmerschoppen bei der Feuerwehr und Kerwespiele beim SV, mit Bewirtung im Außenbereich, sind geplant. Ein umfassendes Hygienekonzept wird auf die Beine gestellt.

Der Dämmerschoppen ist am kommenden Freitag, 10. Septebmer, ab 18 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus geplant. Auf dem SV-Sportplatz am Naßwald finden die Kerwespiele statt. Los geht es am Samstag, 11. September, 15 Uhr, mit dem Spiel der zweiten Mannschaft gegen die DJK Bexbach II. Um 17 Uhr spielt die erste Mannschaft, ebenfalls gegen die DJK Bexbach. Die „Alten Herren“ treten am Samstag, 19 Uhr, gegen die Altersgenossen des SV Bexbach an.