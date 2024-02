KG „Die Blätsch“ Laufen, reisen und einmal Prinzenpaar sein

Bexbach · Katja II. und Patrick I. sind das Prinzenpaar der Bexbacher Blätsch. In der Homburger Redaktion haben sie verraten, was ihnen besonders an ihrem Amt gefällt.

01.02.2024 , 14:42 Uhr

Katja II. und Patrick I. sind das Prinzenpaar der Blätsch und sie statteten der Redaktion einen Besuch ab. Foto: Ulrike Stumm Foto: Ulrike Stumm

In der Fastnacht können Träume wahr werden: sich verkleiden, einfach einmal in eine andere Rolle schlüpfen – zumindest bis Aschermittwoch.